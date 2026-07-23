Россия нанесла авиаудары по Запорожью: пострадали 18 человек, среди них двое детей

Фото: ГСЧС

Российские войска 23 июля нанесли авиационные удары по Запорожью. В результате атаки пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По данным спасателей, при обстреле по одному адресу были повреждены здание медицинского центра и припаркованы рядом автомобили, а по другому – пятиэтажный жилой дом.

Психологи ГСЧС оказали помощь 20 людям, среди которых пятеро детей.

Чрезвычайники обследовали ударившие территории для выявления возможных пострадавших и оказания им помощи.

На местах вражеской атаки продолжают работать спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы. Число пострадавших уточняется.

Напомним, что российские захватчики нанесли авиаудар по Славянску , повреждено по меньшей мере семь многоэтажек.