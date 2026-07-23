Жестоко убил собственного кота: в Одессе сообщено о подозрении 39-летнему мужчине

Фото: полиция Одесской области

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему жителю Хаджибейского района Одессы, который, по данным следствия, убил своего кота

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 20 июля. Как утверждают правоохранители, мужчина увидел из лоджии на шестом этаже, что его домашний кот выпал из окна.

Вместо того чтобы помочь травмированному животному, подозреваемый, спустившись во двор, схватил его за лапы и начал бить о стену многоэтажки, отмечают в полиции.

По версии следствия, после того, как животное умерло, мужчина выбросил его в мусорный бак.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается, поскольку стражи порядка направили тело кота на судебно-ветеринарную экспертизу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. В полицию обратились местные жители.