На Рівненщині жінка напала з ножем на власного брата

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У Рівненській області жінку відправили за ґрати. Вона у п'яному стані з ножем напала на рідного брата

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався влітку минулого року у селищі Клевань. 34-річний чоловік та його 44-річна сестра влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, жінка взяла кухонний ніж та вдарила брата у живіт. Чоловіка госпіталізували із проникаючою колото-різаною раною та пошкодженням печінки.

Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, а також у вчиненні сексуального насильства, що спричинило тяжкі наслідки.