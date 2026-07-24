Певица Елена Тополя откровенно рассказала, что было на слитом секс-видео

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Певица Елена Тополь прокомментировала содержимое секс-видео, которое слили в сеть против ее воли. По словам артистки, молодой человек получал четкие указания от заказчика.

Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

По словам Елены Тополи, во время следствия она узнала все детали и была шокирована тем, какие грязные вещи злоумышленники "заказывали" для видео.

"Я понимаю, что там есть моменты на видео, которые действительно не вызывают ничего хорошего в плане того, что некоторым это там противно, мерзко, но я могу признаться, что я впервые пробовала это в жизни и е мне просто было интересно. Я даже не понимала, что это такое. То есть я согласилась, я однажды попробовала и на этом закончила".

При этом она отметила, что интимные вопросы должны оставаться вне публичного пространства.

"Я как ребенок в этом процессе был, который узнает что-то новое. Кое-что я узнала новенького, но это не значит, что я так живу", - говорит Елена Тополя.

Напомним, журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение. Впоследствии певица признавалась, что это повлияло на ее эмоциональное состояние .