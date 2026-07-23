В Кривом Роге водитель насмерть сбил 14-летнюю девушку

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В Кривом Роге будут судить водителя за смертельное ДТП. В результате аварии погибла несовершеннолетняя

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

54-летний мужчина был за рулем внедорожника. Он ехал с превышенной скоростью и нарушал правила безопасности. 14-летняя девушка в неустановленном для перехода месте перебегала дорогу. Водитель наехал на пешехода. К сожалению, от полученных тормов ребенок погиб на месте.

В ближайшее время водитель предстанет перед судом.

Напомним, что в Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмировался 5-летний ребенок.