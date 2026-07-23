Бензин в Украине резко дорожает: как изменились ценники на АЗС
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются ценники на АЗС. Горючее и дальше дорожает
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 23 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 82,87 гривны за литр (+0,59 гривны);
- бензин А-95 – 79,03 гривны за литр (+0,63 гривны);
- бензин А-92 – 75,37 гривны за литр (+0,30 гривны);
- дизтопливо – 83,00 гривны за литр (+1,30 гривны);
- автогаз – 41,00 гривны за литр (+0,65 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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