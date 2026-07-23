Почти 40 атак в день: на Днепропетровщине трое погибли и более 30 человек пострадали в результате вражеских ударов

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали Днепропетровщину. Три человека погибли, еще 32 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Павлограде из-за утренней вражеской атаки погибли три человека. 29 пострадали. В больнице в тяжелом состоянии три человека. Еще 14, среди которых двухлетняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться дома.

В Никополе, Марганецкой, Красногригоровской, Покровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены пожарная часть, предприятие, магазин, многоквартирные дома, автомобили.

Пострадали 41-летний мужчина и 47-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.

В Петропавловской и Покровской общинах Синельниковского района повреждены заправка и частный дом.

В Грушевской общине Криворожского района Днепропетровщины поврежден автомобиль, пострадал человек.

Напомним, что российские войска 23 июля нанесли авиационные удары по Запорожью . В результате атаки пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.