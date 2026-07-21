Трехлетняя девочка упала в 2,5-метровый колодец на Закарпатье: ее спасли медики

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Береговском районе Закарпатской области трехлетняя девочка упала в колодец глубиной около 2,5 метра. Ребенка удалось спасти, его доставили в больницу

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате падения у ребенка произошло утопление с аспирацией воды.

По вызову прибыли бригады медиков, которые сразу приступили к оказанию неотложной помощи. Следовательно, они стабилизировали состояние маленькой пациентки и обеспечили ей кислородную поддержку.

На момент госпитализации ребенок был в сознании и дышал самостоятельно. Девочку доставили в Виноградовскую больницу для дальнейшего обследования и лечения. О происшествии также сообщили сотрудники полиции.

Медики отмечают родителям о необходимости оберегать детей от доступа к колодцам и другим опасным объектам во дворах.

Напомним, на днях в городе Валки Харьковской области чрезвычайники спасли 4-летнего упавшего в дворовый колодец мальчика. Ребенка достали из колодца и передали медикам. Мальчика с переохлаждением и ушибами госпитализировали в местную больницу.