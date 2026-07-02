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На Одесщине в ставку утонул четырехлетний мальчик
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02 июля 2026, 10:49

На Одесщине в ставку утонул четырехлетний мальчик

02 июля 2026, 10:49
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Фото: полиция
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Трагедия произошла днем 1 июля в одном из населенных пунктов Слободской общины в Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Семья приехала из Одессы в гости к родственникам. Пока родители дома занимались хозяйственными делами, дедушка с тремя внуками поехал на ставок. Отвлекшись на старших внуков, он выпустил из виду четырехлетнего мальчика.

По словам дедушки, через несколько минут он заметил отсутствие маленького ребенка и начал поиски, а вскоре обнаружил мальчика в ставку уже без признаков жизни.

О происшествии полицейским сообщили отдыхавшие рядом люди.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, на Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток. Его обнаружили на глубине 3,5 метра и на расстоянии около 20 метров от предполагаемого места утопления.

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