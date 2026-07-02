Фото: полиция

Трагедия произошла днем 1 июля в одном из населенных пунктов Слободской общины в Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Семья приехала из Одессы в гости к родственникам. Пока родители дома занимались хозяйственными делами, дедушка с тремя внуками поехал на ставок. Отвлекшись на старших внуков, он выпустил из виду четырехлетнего мальчика.

По словам дедушки, через несколько минут он заметил отсутствие маленького ребенка и начал поиски, а вскоре обнаружил мальчика в ставку уже без признаков жизни.

О происшествии полицейским сообщили отдыхавшие рядом люди.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, на Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток. Его обнаружили на глубине 3,5 метра и на расстоянии около 20 метров от предполагаемого места утопления.