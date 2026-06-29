11:18  29 июня
Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
09:42  29 июня
В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто
09:14  29 июня
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 14:40

В Ровенской области 19-летний мотоциклист "разбился" на асфальте

29 июня 2026, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 28 июня, около 22:00 возле села Бычаль. К сожалению, молодой парень в результате ДТП не выжил

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 19-летний водитель мотоцикла Lifan не справился с управлением. Поэтому он допустил падение на проезжую часть. Известно, что он был без шлема. От полученных травм юноша погиб на месте. Правоохранители начали расследование.

"Полиция в очередной раз отмечает: использование сертифицированного мотошлема обязательно и существенно снижает риск получения смертельных травм в случае дорожно-транспортного происшествия. Не пренебрегайте собственной безопасностью и всегда используйте защитное снаряжение", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
В Хмельницком легковушка выехала на переезд под поезд: погибли двое 18-летних пассажиров, есть пострадавшие
29 июня 2026, 12:40
На Полтавщине легковушка влетела под грузовик: водитель погиб на месте
29 июня 2026, 10:03
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
29 июня 2026, 09:14
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Полиция открыла дело против "ведьмы" Марии Тихой и "мага" Велиара
29 июня 2026, 16:24
Удар КАБ по Харькову: есть погибший, раненый и поврежденный трамвай
29 июня 2026, 15:59
За эксминистра Галущенко внесли 150 миллионов залога: кто платил
29 июня 2026, 15:54
НАБУ завершило расследование по делу депутата Анны Скороход
29 июня 2026, 15:45
ВАКС избрал меру пресечения для депутата Сергея Кузьминых
29 июня 2026, 15:40
На Львовщине водитель иномарки насмерть сбил человека и скрылся
29 июня 2026, 15:20
День вышиванки планируют сделать государственным праздником после инициативы ОО "Захист Держави"
29 июня 2026, 15:15
В Киевской области маленький ребенок съел яд для крыс
29 июня 2026, 14:55
В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью
29 июня 2026, 14:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »