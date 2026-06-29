В Ровенской области 19-летний мотоциклист "разбился" на асфальте

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 28 июня, около 22:00 возле села Бычаль. К сожалению, молодой парень в результате ДТП не выжил

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 19-летний водитель мотоцикла Lifan не справился с управлением. Поэтому он допустил падение на проезжую часть. Известно, что он был без шлема. От полученных травм юноша погиб на месте. Правоохранители начали расследование.

"Полиция в очередной раз отмечает: использование сертифицированного мотошлема обязательно и существенно снижает риск получения смертельных травм в случае дорожно-транспортного происшествия. Не пренебрегайте собственной безопасностью и всегда используйте защитное снаряжение", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.