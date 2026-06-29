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29 червня 2026, 14:40

На Рівненщині 19-річний мотоцикліст "розбився" на асфальті

29 червня 2026, 14:40
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 28 червня, близько 22:00 неподалік села Бичаль. На жаль, молодий хлопець внаслідок ДТП не вижив

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередьньо, 19-річний водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням. Через це він допустив падіння на проїзжу частину. Відомо, що він був без шолома. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Поліція вкотре наголошує: використання сертифікованого мотошолома є обов’язковим і суттєво знижує ризик отримання смертельних травм у разі дорожньо-транспортної пригоди. Не нехтуйте власною безпекою та завжди використовуйте захисне спорядження", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинули дві жінки.

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