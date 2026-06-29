Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобиля Daewoo lanos и грузовика DAF. От полученных травм 62-летний водитель легковушки оскончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний юноша скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.