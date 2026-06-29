Буду снова непопулярным

Буду снова непопулярным

Серия 1.

Украинское государство: Разрывает отношения со всеми соседями, умышленно наступая на все мозоли, давая пас поклонникам и подставляя друзей.

Общество: Так им и нужно! Они все нас не любят! Они все нас оскорбляли! Наконец-то мы обрели субъектность!

Эксперты: Субъектность это не делать что угодно. Субъектность это управлять процессами в своих интересах и формировать выгодное для себя будущее.

Общество: Цить! Белопальтошники! Предатели!

Евросоюз: Так вы членство не обретете. Вам же нужно будет вести переговоры со всеми.

Общество: Да не очень-то хотели, с такими соседями! Вон Турция не вступила в ЕС и нормально живет.

Евросоюз: Тогда берем паузу. Все равно вы реформы не делаете.

Олигархи: Фух, наконец-то мы избавились от этого проклятого вектора, который висел над нами с 2014 года. Двенадцать лет мы не знали, как его преодолеть, как защитить свой бизнес.

Общество: Пусть идет по лесу тот Евросоюз, там бюрократы и ленивцы, там все нас не любят, а у нас зато лучший кофе. Ура, патриоты!

Серия 2.

Евросоюз: Уменьшает поддержку на фоне внутриполитических поражений друзей Украины и побед наших противников в разных странах.

Россия: Наконец-то мы дождались, ведь это рано или поздно должно было произойти.