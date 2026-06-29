Ловушка ура-патриотизма: ссоры с партнерами заканчиваются победой врага
Серия 1.
Украинское государство: Разрывает отношения со всеми соседями, умышленно наступая на все мозоли, давая пас поклонникам и подставляя друзей.
Общество: Так им и нужно! Они все нас не любят! Они все нас оскорбляли! Наконец-то мы обрели субъектность!
Эксперты: Субъектность это не делать что угодно. Субъектность это управлять процессами в своих интересах и формировать выгодное для себя будущее.
Общество: Цить! Белопальтошники! Предатели!
Евросоюз: Так вы членство не обретете. Вам же нужно будет вести переговоры со всеми.
Общество: Да не очень-то хотели, с такими соседями! Вон Турция не вступила в ЕС и нормально живет.
Евросоюз: Тогда берем паузу. Все равно вы реформы не делаете.
Олигархи: Фух, наконец-то мы избавились от этого проклятого вектора, который висел над нами с 2014 года. Двенадцать лет мы не знали, как его преодолеть, как защитить свой бизнес.
Общество: Пусть идет по лесу тот Евросоюз, там бюрократы и ленивцы, там все нас не любят, а у нас зато лучший кофе. Ура, патриоты!
Серия 2.
Евросоюз: Уменьшает поддержку на фоне внутриполитических поражений друзей Украины и побед наших противников в разных странах.
Россия: Наконец-то мы дождались, ведь это рано или поздно должно было произойти.