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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
28 июня 2026, 10:37

"Скала" и будущее Украины: за какое государство мы воюем

28 июня 2026, 10:37
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Конституция, законы, право — это для "уклонистов", слабаков и обывателей. Героям закон не писан
Конституция, законы, право — это для "уклонистов", слабаков и обывателей. Героям закон не писан
Иллюстративное фото: из открытых источников
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В кейсе "Скалы" (или, если официально, 425-го отдельного штурмового полка), как в капле воды, отразилась наиболее фундаментальная проблема Украины и украинцев – непроговоренность того, ЗА какую Украину мы воюем.

Если "Украина превыше всего", то пока 425-й обеспечивает результат на поле боя, не стоит обращать внимание на цену, которой этот результат дается. В конце концов, большевики более 100 лет назад победили всех своих врагов, в том числе и УНР, и собрали разбитую империю и реанимировали ее именно потому, что им было глубоко наплевать на цену. Как писал Владимир Ленин, "научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченное, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненное, непосредственно на насилие опирающуюся власть".

Конституция, законы, право – это для "уклонистов", слабаков и мещан. Героям закон не писан. Главное – давать результат. Большая цель оправдывает все средства. Думаю, что под этим утверждением подписалось бы большинство последователей Степана Бандеры и глорификаторов ОУН-УПА. Потому что цели у коммунистов и националистов первой половины ХХ века были разные, а вот средства очень похожи. Если мы живем в Украине, мечтаемой Донцовым и Сциборским, удивительно сетовать на "Скалу": они лишь выполняют заповеди тех, чьими именами власть называет улицы и площади, возводит памятники, глорифицирует в учебниках истории и в святости которых запрещает сомневаться УИНП…

К "Скале" могут быть претензии только у тех, кто мечтает и борется за Украину, на флагах которой написаны слова "свобода" и "достоинство", а не "идентичность". Где "свое" не является синонимом "доброго" или даже "должного", а в достижении каждой цели есть неприемлемая цена. Где победителей судят, если они нарушили закон.

И где еще помнят ст. 3 мертвой, но действующей Конституции: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главным обязанностью".

Поэтому настоящее сражение продолжается не только за квадратные километры, за соотношение потерь и веру в победу. Параллельно мы воюем за образ той Украины, которая появится на руинах Второй Украинской Республики, когда мы отстоим свою независимость и завершим эту войну.

И здесь кейс "Скалы" является символическим водоразделом. Если мы воюем за будущую Украинскую Республику, в которой будет господствовать правовластие, где все равны перед законом, в котором будут уважать достоинство и свободу граждан, в которой граждане будут чувствовать себя владельцами государства, а потому будут добровольно защищать его как от внешнего агрессора, так и от внутренних узурпаторов – мы с вами воюем за ту же Украину.

Если же вы просто усвоили уроки большевиков, победивших 100 лет назад, потому что верили, что все средства хороши для достижения их "высокой цели", для которых государство – это молох, нуждающийся в ежедневном человеческом жертвоприношении, и для которых человек – это средство, а не цель, нам не по дороге. Вам скорее в "Скалу", где есть отличный шанс проверить ваши убеждения в столкновении с жестокой реальностью.

Отложенная дискуссия о том, ЗА какую Украине мы воюем, никуда не делась. И не утратила своей актуальности. Мы просто отложили ее до завершения войны. А когда война завершится, главное – не поддаться искушению использовать не силу аргументов, а аргумент силы. Потому что получить на выходе уменьшенную реплику путинской россии в желто-голубых флагах – не самый лучший из возможных результатов этой войны. И я точно не за это сражаюсь.

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война Конституция скандал фронт скала
 
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