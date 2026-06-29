Фото: полиция

ДТП произошло 29 июня около 02:20 в Хмельницком на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Passat проигнорировал красный сигнал светофора и предупредительный звуковой сигнал. Он выехал на пути, где легковушку протаранил пассажирский поезд сообщением "Чоп – Ясиня – Киев".

В результате столкновения 21-летний водитель авто и один из его пассажиров получили травмы, их госпитализировали.

Еще два 18-летних пассажира от полученных травм погибли: девушка скончалась на месте, а парень – в реанимации.

Полицейские задержали водителя легковушки. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний парень скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.