В Хмельницком легковушка выехала на переезд под поезд: погибли двое 18-летних пассажиров, есть пострадавшие
ДТП произошло 29 июня около 02:20 в Хмельницком на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Volkswagen Passat проигнорировал красный сигнал светофора и предупредительный звуковой сигнал. Он выехал на пути, где легковушку протаранил пассажирский поезд сообщением "Чоп – Ясиня – Киев".
В результате столкновения 21-летний водитель авто и один из его пассажиров получили травмы, их госпитализировали.
Еще два 18-летних пассажира от полученных травм погибли: девушка скончалась на месте, а парень – в реанимации.
Полицейские задержали водителя легковушки. Сейчас он находится в больнице под конвоем.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний парень скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.