14:41  28 июня
Смертельная драка в Хмельницкой области: погиб 21-летний мужчина
12:39  28 июня
Покушение на убийство в Мукачево: мужчина ранил соседа ножом
09:59  28 июня
Усик отказался от всех чемпионских титулов: что это значит
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
28 июня 2026, 17:34

Миф об "исторических землях": как Россия оправдывает агрессию

28 июня 2026, 17:34
Читайте також українською мовою
В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли"
В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли"
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российский руководитель, выступая на собрании выпускников военных вузов "высек сам себя как унтер-офицерская вдова", заявив на очередном собрании новой группы офицеров – потенциальных жертв его преступной политики, что они "решают задачи в ходе СВО – освобождают наши исторические земли…"

То есть, снова заговорили об "исторических землях". Не о государствах, не о международном праве, а о псевдоюридическом бреде, которым пытаются оправдать акт агрессии, и попытки аннексии территории суверенной Украины.

Почему это полный бред с точки зрения права?

В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли". Границы и суверенитет базируются на нормах Устава ООН, принципах незыблемости границ и самоопределения народов, а любые попытки силового пересмотра под лозунгами "восстановление исторической справедливости" считаются агрессией и нарушением международного права. Следовательно, российская риторика о "возвращении исторических земель" юридически ничтожна и не имеет никакой правовой силы.

Российское вторжение России в Украину является прямым и грубым нарушением фундаментальных норм современного мирового порядка.

Почему ссылки на "исторические земли" незаконны:

Во первых, это нарушение Устава ООН: Статья 2(4) Устава ООН строго запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Никакие исторические мифы или претензии не могут отменить эту норму.

Во-вторых, это отрицание принципа нерушимости границ: Хельсинкские соглашения 1975 года и международное право базируются на признании действующих, официально установленных границ. Украина и Россия официально делимитировали свою общую границу в Договоре об украинско-российской государственной границе 2003 года, которую РФ ратифицировала и обязалась уважать.

В-третьих, это открытое пренебрежение запретом аннексии: Международное право категорически запрещает обретение территорий посредством силы. Оккупация и попытка аннексии украинских областей под предлогом "исторического права" квалифицируется Генеральной Ассамблеей ООН как акт агрессии.

В-четвертых, это попытка историей принадлежности тех или иных земель к разным государствам прикрыть намерение переписать современные правила и нормы: Современный правопорядок ставит во главу угла людей, проживающих на территории сейчас, а не то, кому эта земля принадлежала столетия назад. В 1991 году народ Украины (включая Крым и Донбасс) на законно организованном всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов избрал независимость, что было официально признано мировым сообществом и самой Россией.

В-пятых, Международный Суд ООН (высший судебный орган в мире) еще в марте 2022 года издал приказ, которым обязал Россию немедленно прекратить военные операции. Генеральная Ассамблея ООН по многочисленным резолюциям (в частности, ES-11/1 и ES-11/4) четко осудила действия РФ, назвала их агрессией, подтвердила суверенитет Украины в ее международно признанных границах 1991 года и признала российские аргументы полностью безосновательными.

Так что свои басни по отношению к "историческим землям" приберегите на время, когда будете стараться не потерять Калининградский (Кенигсберг в Восточной Пруссии), который по логике российского главы – исторические земли Германии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина РФ оккупация земля оккупанты исторические земли международное право
 
Подписывайтесь на RegioNews
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
В Украине ожидается жара до +38°: дожди не прогнозируют
28 июня 2026, 19:08
Звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд объявила о беременности
28 июня 2026, 18:56
На Днепропетровщине гидроцикл протаранил "банан" с людьми: пострадала девушка
28 июня 2026, 16:25
В Лавре установили бюст Ивана Мазепы: заявление Зеленского
28 июня 2026, 15:57
Запорожье после удара РФ: возросло количество пострадавших, под завалами ищут человека
28 июня 2026, 15:24
Девять защитников получили звание Героя Украины, восемь – посмертно
28 июня 2026, 14:55
Смертельная драка в Хмельницкой области: погиб 21-летний мужчина
28 июня 2026, 14:41
Запорожье после удара РФ: один погибший и 11 раненых
28 июня 2026, 14:13
Украинские силы поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ – Зеленский
28 июня 2026, 13:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Все блоги »