В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли"

В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли"

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российский руководитель, выступая на собрании выпускников военных вузов "высек сам себя как унтер-офицерская вдова", заявив на очередном собрании новой группы офицеров – потенциальных жертв его преступной политики, что они "решают задачи в ходе СВО – освобождают наши исторические земли…"

То есть, снова заговорили об "исторических землях". Не о государствах, не о международном праве, а о псевдоюридическом бреде, которым пытаются оправдать акт агрессии, и попытки аннексии территории суверенной Украины.

Почему это полный бред с точки зрения права?

В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли". Границы и суверенитет базируются на нормах Устава ООН, принципах незыблемости границ и самоопределения народов, а любые попытки силового пересмотра под лозунгами "восстановление исторической справедливости" считаются агрессией и нарушением международного права. Следовательно, российская риторика о "возвращении исторических земель" юридически ничтожна и не имеет никакой правовой силы.

Российское вторжение России в Украину является прямым и грубым нарушением фундаментальных норм современного мирового порядка.

Почему ссылки на "исторические земли" незаконны:

Во первых, это нарушение Устава ООН: Статья 2(4) Устава ООН строго запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Никакие исторические мифы или претензии не могут отменить эту норму.

Во-вторых, это отрицание принципа нерушимости границ: Хельсинкские соглашения 1975 года и международное право базируются на признании действующих, официально установленных границ. Украина и Россия официально делимитировали свою общую границу в Договоре об украинско-российской государственной границе 2003 года, которую РФ ратифицировала и обязалась уважать.

В-третьих, это открытое пренебрежение запретом аннексии: Международное право категорически запрещает обретение территорий посредством силы. Оккупация и попытка аннексии украинских областей под предлогом "исторического права" квалифицируется Генеральной Ассамблеей ООН как акт агрессии.

В-четвертых, это попытка историей принадлежности тех или иных земель к разным государствам прикрыть намерение переписать современные правила и нормы: Современный правопорядок ставит во главу угла людей, проживающих на территории сейчас, а не то, кому эта земля принадлежала столетия назад. В 1991 году народ Украины (включая Крым и Донбасс) на законно организованном всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов избрал независимость, что было официально признано мировым сообществом и самой Россией.

В-пятых, Международный Суд ООН (высший судебный орган в мире) еще в марте 2022 года издал приказ, которым обязал Россию немедленно прекратить военные операции. Генеральная Ассамблея ООН по многочисленным резолюциям (в частности, ES-11/1 и ES-11/4) четко осудила действия РФ, назвала их агрессией, подтвердила суверенитет Украины в ее международно признанных границах 1991 года и признала российские аргументы полностью безосновательными.

Так что свои басни по отношению к "историческим землям" приберегите на время, когда будете стараться не потерять Калининградский (Кенигсберг в Восточной Пруссии), который по логике российского главы – исторические земли Германии.