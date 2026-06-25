Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Водитель внедорожника Toyota не справилась с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм две пассажирки погибли на месте. 48-летнюю водительницу и еще одну пассажирку госпитализировали.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали одну из пострадавших из поврежденного автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, поздно вечером 21 июня во Львове столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка.