Смертельное ДТП в Киевской области: BMW влетел в велосипед

Фото: Национальная полиция

Авария произошла на автодороге Киев-Знаменка, вблизи города Обухов. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.



Предварительно, 55-летний водитель BMW столкнулся с ехавшим в попутном направлении велосипедистом и начал переезжать дорогу в правую полосу. В результате ДТП 41-летний велосипедист получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.



Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.