На Львовщине водитель иномарки насмерть сбил человека и скрылся

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 28 июня около 1:20 в одном из сел Львовского района. К сожалению, в результате ДТП пешеход не выжил

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Неизвестный водитель наехал на 51-летнего местного жителя. После столкновения водитель просто уехал в неизвестном направлении. Пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Правоохранители обнаружили водителя. Им оказался 38-летний владелец Honda Accord. Машину, которая сбила человека до смерти, изъяли на спецплощадку. Водитель получил подозрение. Ему теперь грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, ранее в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.