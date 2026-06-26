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26 червня 2026, 20:55

На Рівненщині на ремонті доріг "нагріли" майже 8 мільйонів

26 червня 2026, 20:55
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Фото: Національна поліція
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У Рівненській області викрили схему чиновника. Йдеться про ремонт доріг, який приніс державі збитки на майже 7,5 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області у 2019 році уклала договір з іноземним відкритим акціонерним товариством. Йшлось про ремонт дороги державного значення до кінця 2022 року. Банк також надав гарантію, відповідно до якої у разі неналежного виконання або невиконання однією зі сторін умов договору він мав відшкодувати збитки потерпілій стороні.

У зв'язку з воєнним станом іноземне товариство не виконало роботи. При цьому чиновник зловживаючи службовим становищем, розірвав укладений договір. Цим він звільнив іноземну компанію від зобов'язань, а потім не вжив заходів для стягнення на користь держави коштів за банківською гарантією.

В результаті держава недоотримала 7,5 мільйона гривень. Тепер триває розслідувнаня щодо зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

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