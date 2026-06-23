В Ровенской области спасатели освободили пса из ловушки

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В городе Сарны Ровенской области чрезвычайники спасли собаку, которая упала в глубокий колодец на территории частного домовладения и не могла самостоятельно выбраться

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

В помощь животному прибыли спасатели ГСЧС.

С помощью штурмовой лестницы они спустились на дно колодца, достали испуганного четырехлапого и подняли его на поверхность.

К счастью, пес не пострадал. После спасательной операции его передали хозяину.

В ГСЧС отметили, что операция длилась всего несколько минут и завершилась успешно.

Напомним, что в Ровенской области 17 июня спасатели освободили собаку из 15-метрового заброшенного колодца.