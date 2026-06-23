В Ровенской области спасатели освободили пса из ловушки
В городе Сарны Ровенской области чрезвычайники спасли собаку, которая упала в глубокий колодец на территории частного домовладения и не могла самостоятельно выбраться
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
В помощь животному прибыли спасатели ГСЧС.
С помощью штурмовой лестницы они спустились на дно колодца, достали испуганного четырехлапого и подняли его на поверхность.
К счастью, пес не пострадал. После спасательной операции его передали хозяину.
В ГСЧС отметили, что операция длилась всего несколько минут и завершилась успешно.
Напомним, что в Ровенской области 17 июня спасатели освободили собаку из 15-метрового заброшенного колодца.
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Авиаудар по Дружковке: россияне повредили 12 домов, есть раненый
23 июня 2026, 21:59На Харьковщине пограничники сорвали попытку оккупантов форсировать реку
23 июня 2026, 21:00Смерть 10-летнего мальчика в лагере "Olympic Village": в Черногории задержали бывшего директора
23 июня 2026, 20:58Массированный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и десятки раненых
23 июня 2026, 20:36В Балаклее правоохранители "накрыли" нелегальную торговлю табаком
23 июня 2026, 19:59На Львовщине таможенники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн грн
23 июня 2026, 19:52Задержали экс-военного, который готовил покушение на представителя ГУР
23 июня 2026, 19:35В Херсонской и Хмельницкой области разворовали более 23 млн грн на укрытиях
23 июня 2026, 19:30На Днепропетровщине руководитель КП из-за фиктивного трудоустройства родственницы вывела 1,6 млн грн
23 июня 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »