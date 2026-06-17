В Ровенской области чрезвычайники вытащили собаку из 15-метрового колодца
В Ровенской области 17 июня спасатели освободили собаку из 15-метрового заброшенного колодца
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
Инцидент произошел в поле у села Мильча Дубенского района.
Пес упал в заброшенный 15-метровый колодец и не мог самостоятельно выбраться из ловушки.
Несмотря на сложные условия и риск оползня, чрезвычайники провели спасательную операцию, использовав верхолазное снаряжение и лестницу.
Животное успешно подняли на поверхность и передали владельцу.
К счастью, собака не пострадала.
Напомним, что ранее в Ровенской области спасатели помогли собаке, которая попала в глубокую яму со смолой и не мог самостоятельно выбраться наружу.
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