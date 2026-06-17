В Ровенской области чрезвычайники вытащили собаку из 15-метрового колодца

Фото: ГСЧС

В Ровенской области 17 июня спасатели освободили собаку из 15-метрового заброшенного колодца

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Инцидент произошел в поле у села Мильча Дубенского района.

Пес упал в заброшенный 15-метровый колодец и не мог самостоятельно выбраться из ловушки.

Несмотря на сложные условия и риск оползня, чрезвычайники провели спасательную операцию, использовав верхолазное снаряжение и лестницу.

Животное успешно подняли на поверхность и передали владельцу.

К счастью, собака не пострадала.

Напомним, что ранее в Ровенской области спасатели помогли собаке, которая попала в глубокую яму со смолой и не мог самостоятельно выбраться наружу.