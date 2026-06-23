На Рівненщині рятувальники визволили пса з пастки

Фото: Скриншот із відео

У місті Сарни Рівненської області надзвичайники врятували собаку, який упав у глибокий колодязь на території приватного домоволодіння та не міг самостійно вибратися

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

На допомогу тварині прибули рятувальники ДСНС.

За допомогою штурмової драбини вони спустилися на дно колодязя, дістали переляканого чотирилапого та підняли його на поверхню.

На щастя, пес не постраждав. Після рятувальної операції його передали господарю.

У ДСНС зазначили, що операція тривала лише кілька хвилин і завершилася успішно.

Нагадаємо, що на Рівненщині 17 червня рятувальники визволили собаку з 15-метрового покинутого колодязя.