Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло 30 июня 2024 года вблизи села Волчицы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, тогда еще 54-летний фигурант, являвшийся членом Добровольческого формирования Заречненской территориальной громады, во время конфликта дважды выстрелил в 35-летнего жителя села Серники из автомата АК-74. Одна из пуль попала мужчине в живот – несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в больнице.

После совершенного злоумышленник уехал на автомобиле и четыре дня скрывался от правоохранителей в лесу. Для его задержания в области вводили специальную операцию и объявляли в розыск. В результате фигуранта задержали в полночь 5 июля в селе Зеленая Диброва Варасского района.

Обременившим наказание обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения во время совершения убийства, тогда как смягчающих обстоятельств суд не установил.

Злоумышленник проведет за решеткой 13 лет. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей стороне 3 миллиона гривен для возмещения морального ущерба.

Приговор суда еще не вступил в законную силу – у осужденного есть 30 суток на его обжалование в апелляционном порядке.

Напомним, в Кременчуге на Полтавщине правоохранители задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве двух человек и поджоге имущества.