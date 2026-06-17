Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався 30 червня 2024 року поблизу села Вовчиці. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, тоді ще 54-річний фігурант, який був членом Добровольчого формування Зарічненської територіальної громади, під час конфлікту двічі вистрілив у 35-річного жителя села Серники з автомата АК-74. Одна з куль влучила чоловікові в живіт – попри зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні.

Після скоєного зловмисник втік на автомобілі та чотири доби переховувався від правоохоронців у лісі. Для його затримання в області вводили спеціальну операцію та оголошували в розшук. У результаті фігуранта затримали опівночі 5 липня в селі Зелена Діброва Вараського району.

Обставиною, що обтяжила покарання, став стан алкогольного сп’яніння під час скоєння вбивства, тоді як пом'якшувальних обставин суд не встановив.

Зловмисник проведе за ґратами 13 років. Крім того, засуджений зобов'язаний виплатити потерпілій стороні 3 мільйони гривень для відшкодування моральної шкоди.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили – засуджений має 30 діб на його оскарження в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Кременчуці на Полтавщині правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей та підпалі майна.