Нова професія для ветеранів: у Рівному презентували програму "Захист України"

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У Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Презентацію провели в Рівненському обласному осередку ГО "Захист Держави". Під час заходу доцент кафедри історії та методики її навчання Рівненського державного гуманітарного університету Ігор Десятничук розповів про особливості магістерської програми, її зміст та перспективи працевлаштування випускників.

За його словами, програма створена для підготовки викладачів предмета "Захист України" у зв'язку з браком відповідних фахівців.

"Найголовніше, що держава надає ветеранам та учасникам бойових дій можливість отримати таку освіту безкоштовно. Магістерська програма триває один рік і чотири місяці, а навчання можливе як у заочній, так і в стаціонарній формі", – зазначив Ігор Десятничук.

Під час зустрічі також обговорили використання бойового та життєвого досвіду ветеранів в освітньому процесі, а також їхню роль у вихованні свідомих громадян.

Окремо йшлося про співпрацю між ветеранською спільнотою, ГО "Захист Держави" та закладами освіти.

Зацікавлені ветерани можуть отримати детальну інформацію в Рівненському державному гуманітарному університеті або в обласному осередку ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.