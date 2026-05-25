25 мая 2026, 13:24

Массовое отравление после поминок: на Николаевщине госпитализировали 13 человек

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Николаевской области 13 человек попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции после поминального обеда в селе Лукановка

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Отмечается, что в течение 23-24 мая больных госпитализировали в инфекционные отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы и Врадиевской центральной районной больницы.

У пациентов зафиксировали характерные симптомы острой кишечной инфекции – повышенную температуру, тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.

После получения сообщений о заболевании специалисты приступили к эпидемиологическому расследованию. Сейчас производится отбор проб пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторных исследований.

Также специалисты устанавливают, какие продукты потребляли пострадавшие, обследуют лиц, которые готовили блюда, и проводят активное выявление других возможных больных.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.

Напомним, ранее в Кировоградской области госпитализировали младенца с опасной болезнью. Врачи выяснили, что для приготовления пищи ребенку в семье использовали воду из колодца. Лабораторный анализ показал превышение содержания нитратов почти вдвое.

