У Рівному масове отруєння в дитячому розважальному закладі

У Рівному в одному з дитячих розважальних закладів зафіксовано масове харчове отруєння

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що відвідувачі скаржаться на симптоми, зокрема блювання та діарею.

Частину постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

У зв’язку з інцидентом у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб планують провести термінову пресконференцію, під час якої мають повідомити деталі події та кількість осіб, у яких виявили симптоми отруєння.

Нагадаємо, на Прикарпатті у готелі масове отруєння дітей. Чотирьох неповнолітніх госпіталізували до інфекційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Раніше у Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із отруєнням після поминального обіду. Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються.