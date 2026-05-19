Трех агентов РФ приговорили к 15 годам за поджоги и шпионаж

По материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили 3 агента РФ, которые совершали поджоги и "сливали" позиции Сил обороны

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще трое российских агентов. Они занимались поджогами и передавали рашистам координаты Сил обороны в разных регионах Украины.

Так, в Черкасской области осуждены двое наркозависимых, которые по заказу РФ уничтожили огнем релейный шкаф вблизи местной станции Укрзализныци и два военных пикапа.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в сентябре 2024 года "по горячим следам" в течение суток после поджогов.

Как установило расследование, во внимание российских спецслужб оба мужчины попали в Телеграмм-каналах по поиску "легких заработков"

В Донецкой области осужден российский агент, которого СБУ задержала в феврале 2025 года. Он передавал ФСБ геолокации украинских войск в Краматорском и Славянском направлениях.

Установлено, что заказ РФ выполнял местный безработный, ожидавший полной оккупации региона. В поле зрения рашистов он попал, когда распространял прокремлевские комментарии в Одноклассниках.

После вербовки предатель обходил прифронтовую местность, чтобы снять на видео и передать ФСБ пункты базирования защитников Донбасса, по которым враг готовил комбинированные атаки с воздуха.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним, что в Чернигове к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества приговорили местную жительницу, работавшую на российские спецслужбы.