19 мая 2026, 16:42

На Харьковщине пьяный мужчина совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой

Фото: полиция Харьковской области
На Харьковщине стражи порядка задержали и поместили в изолятор временного содержания 59-летнего мужчину. Находясь под действием алкоголя, злоумышленник совершил действия сексуального характера по отношению к малолетнему ребёнку

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, событие произошло днём 17 мая в селе Слобожанское Берестинского района.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 59-летний мужчина на одной из улиц села встретил 8-летнюю девочку и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием из-за малолетнего возраста, совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Правоохранители задокументировали обстоятельства преступления и собрали необходимые доказательства.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Закарпатье правоохранители задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой.

