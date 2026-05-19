В Харькове мужчина избил женщину из-за замечаний о собаке

В Шевченковском районе Харькова 18 мая посреди улицы мужчина жестоко избил женщину, которая попыталась сделать ему замечание, и разбил ее личные вещи.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительной информации, женщина сделала мужчине замечание по поводу ненадлежащего обращения с собакой, после чего между ними возник словесный спор. В ходе конфликта мужчина нанес заявительнице телесные повреждения и повредил ее мобильный телефон.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области.

Полицейские собрали первоначальные материалы, установили свидетелей и очевидцев происшествия.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос предоставления правовой квалификации события в соответствии с действующим законодательством Украины.

