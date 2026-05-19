19 мая 2026, 15:39

В Харьковской области разоблачили директора лицея, который присвоил 1,3 млн грн из бюджета

Фото: полиция Харьковской области
В Харьковской области полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему в одной из школ региона. Директор лицея фиктивно трудоустроил семеро "педагогов" без соответствующего образования, забрал их банковские карты и более года присваивал бюджетные миллионы, которые выделялись на зарплаты учителям во время военного положения

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, директор лицея решил незаконно обогатиться, завладев бюджетными деньгами, предназначенными для выплаты заработной платы находящимся в его подчинении педагогическим работникам.

38-летний злоумышленник знал об отсутствии у кандидатов на должности необходимого педагогического стажа, соответствующего профессионального образования и квалификации, а также о том, что последние фактически не планировали выполнять свои будущие функциональные обязанности.

В общем, директор назначил на должности ассистента учителя и педагога-организатора семь человек, передавших ему в полное распоряжение банковские карты для получения их заработной платы. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта эти платежные карты полицейские изъяли.

За время своей противоправной деятельности чиновник завладел государственными средствами на общую сумму около 1,3 миллиона гривен.

По данному факту правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, что правоохранители разоблачили организованную группу, которая незаконно присвоила более 60 гектаров земель на территории Киевской области.

