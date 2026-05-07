В Житомирской области мужчина жестоко убил друга

В Житомирской области правоохранители завершили расследование по убийству 48-летнего мужчины. Оказалось, его убил односельчанин

Трагедия произошла в поселке Луки. Там в доме 33-летнего мужчины происходило застолье с алкоголем. Впоследствии между ним и его 48-летним товарищем произошла ссора. Тогда хозяин схватил нож и ударил гостя. От полученных ранений 48-летний мужчина скончался. Когда хозяин дома понял, что произошло, он сам позвонил полиции.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стало проникающее ранение с повреждением легкого и кровопотерей.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

