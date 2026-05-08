На Рівненщині чоловік через ревнощі накинувся на дружину з ножем

Інцидент стався у селищі Орлівка. Там чоловік з ножем кинувся на жінку, коли був п'яним

Про це повідомляє поліція в Рівненській області, передає RegioNews.

Вночі між 43-річною жінкою та її 49-річним чоловіком сталась сварка чере ревнощі. Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та завдав жінці один удар у ділянку грудної клітки. На щастя, жінка сама змогла викликати поліцію та медиків.

Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Березнівської міської лікарні з проникаючим пораненням, що спричинило пневмоторакс, різану рану печінки та внутрішню кровотечу.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

