13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 17:35

На Рівненщині чоловік через ревнощі накинувся на дружину з ножем

08 травня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у селищі Орлівка. Там чоловік з ножем кинувся на жінку, коли був п'яним

Про це повідомляє поліція в Рівненській області, передає RegioNews.

Вночі між 43-річною жінкою та її 49-річним чоловіком сталась сварка чере ревнощі. Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та завдав жінці один удар у ділянку грудної клітки. На щастя, жінка сама змогла викликати поліцію та медиків.

Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Березнівської міської лікарні з проникаючим пораненням, що спричинило пневмоторакс, різану рану печінки та внутрішню кровотечу.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік жорстоко розправився із жінкою. Через ревнощі він накинувся на 44-річну співмешканку. Коли жінка від травм почала непритомніти, він намагався привести її до тями, проте потім просто поклав на диван і ліг спати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Рівненська область
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
На Житомирщині пенсіонера забили до смерті
07 травня 2026, 23:40
На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга
07 травня 2026, 14:30
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Харківщині судитимуть керівництво та персонал аптек за збут кодеїну
08 травня 2026, 18:58
На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів
08 травня 2026, 18:55
У Коростені загиблий у ДТП юнак став донором для чотирьох людей
08 травня 2026, 18:35
Апеляція підтвердила вирок: ексочільник Нікопольської РДА сяде на 7 років за крадіжку 4,3 млн грн
08 травня 2026, 18:16
У Дніпрі агента РФ засудили до 15 років за диверсію на Укрзалізниці
08 травня 2026, 17:58
СБУ вивела з ладу ключову установку на одному з найбільших НПЗ Росії
08 травня 2026, 17:21
У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів
08 травня 2026, 16:57
Втратило маму через вогонь: у зоні відчуження ДСНСники врятували лосеня
08 травня 2026, 16:46
У Тернополі загорівся бар колишнього мера
08 травня 2026, 16:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »