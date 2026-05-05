11:48  05 мая
На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 16:45

В Киевской области ухилянтам продавали бронирование: организатором оказался чиновник

05 мая 2026, 16:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области должностное лицо государственного предприятия получило подозрение. Оказалось, он организовал схему незаконного бронирования

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник наладил противоправную схему по трудоустройству военнообязанных мужчин в структурное подразделение госпредприятия. Он обещал "клиентам" трудоустройство в подчиненное ему подразделение лесной пожарной охраны.

Свои услуги он оценил в 17 тысяч долларов. Он был задержан после получения денег. Теперь чиновнику грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, который уже 20 лет был непригоден к службе. Его еще в 2004 году сочли непригодным к военной службе, однако в 2025 году его все равно повторно внесли в реестр как военнообязанного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации бронирование от мобилизации схема Киевская область
На Буковине ухилянтам продавали "путевки за границу" за 12 тысяч долларов
05 мая 2026, 12:30
$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного
05 мая 2026, 08:23
В Одесской области группа ухилянтов заплатила по 10 тысяч долларов за "путешествие" за границу
04 мая 2026, 14:40
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
05 мая 2026, 19:45
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
05 мая 2026, 19:33
На Прикарпатье в огне погиб пенсионер
05 мая 2026, 19:15
Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек
05 мая 2026, 19:14
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
05 мая 2026, 18:55
Россия ударила авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие и раненые
05 мая 2026, 18:54
В Хмельницком из-за падения с электросамоката погиб 11-летний мальчик
05 мая 2026, 18:41
Будут судить директора свалки, которая пылала двое суток на Днепропетровщине
05 мая 2026, 18:26
Сдал оборону двух областей за $165: железнодорожник-предатель Харьковщины получил приговор
05 мая 2026, 17:59
В Харькове задержали юношей, торговавших психотропами по почте
05 мая 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »