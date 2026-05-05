В Киевской области ухилянтам продавали бронирование: организатором оказался чиновник

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как выяснили правоохранители, чиновник наладил противоправную схему по трудоустройству военнообязанных мужчин в структурное подразделение госпредприятия. Он обещал "клиентам" трудоустройство в подчиненное ему подразделение лесной пожарной охраны.

Свои услуги он оценил в 17 тысяч долларов. Он был задержан после получения денег. Теперь чиновнику грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, который уже 20 лет был непригоден к службе. Его еще в 2004 году сочли непригодным к военной службе, однако в 2025 году его все равно повторно внесли в реестр как военнообязанного.