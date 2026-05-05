В Киевской области ухилянтам продавали бронирование: организатором оказался чиновник
В Киевской области должностное лицо государственного предприятия получило подозрение. Оказалось, он организовал схему незаконного бронирования
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, чиновник наладил противоправную схему по трудоустройству военнообязанных мужчин в структурное подразделение госпредприятия. Он обещал "клиентам" трудоустройство в подчиненное ему подразделение лесной пожарной охраны.
Свои услуги он оценил в 17 тысяч долларов. Он был задержан после получения денег. Теперь чиновнику грозит 12 лет лишения свободы.
