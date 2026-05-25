25 мая 2026, 13:34

Ракетный удар по Днепру: трое раненых, двое в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 25 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки ранения получили три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, пострадали мужчины в возрасте 18, 45 и 67 лет. Все госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Других деталей по поводу последствий атаки Ганжа не сообщил.

Напомним, ночью 25 мая под ударами российских беспилотников и артиллерии оказались три района Днепропетровской области. Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

