10 квітня 2026, 08:21

На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі

Фото: Національна поліція
На території Дубровиччини вже п'ятий день триває масштабна операція з пошуку зниклого 4-річного хлопчика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До правоохоронців долучилися рятувальники з Черкаська область, які привезли із собою сучасне обладнання. Завдяки цьому спеціалісти мають змогу швидше та ретельніше обстежувати акваторію річки.

Пошуки тривають безперервно. Щодня до операції залучають значні сили: поліцейських офіцерів громад, криміналістів, кінологів, оперативників, рятувальників, прикордонників, водолазів, бійців спецпідрозділу "Хижак" та небайдужих місцевих жителів.

Для обстеження території з повітря та під водою активно застосовують дрони.

Погодні умови значно ускладнюють роботу: сильний вітер і дощ заважають ефективному пошуку. Попри це, вже обстежено десятки кілометрів суші та водойм, перевірено сотні домогосподарств.

На жаль, станом на зараз результатів немає.

Нагадаємо, 5 квітня двоє братів віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Пошуки 4-річного хлопчика продовжуються. Поліцейські, рятувальники, прикордонники та місцеві мешканці безперервно прочісують ліси, поля та сусідні села.

