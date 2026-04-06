Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские, спасатели, пограничники и местные жители непрерывно прочесывают леса, поля и соседние села.

Особое внимание уделяют реке Горынь – там работают водолазы, тщательно проверяющие дно и береговую линию. Полиция не исключает версию несчастного случая на воде.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, немедленно сообщите по телефону 066-479-50-18 или 112.

Напомним, 5 апреля двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка нашли в реке.