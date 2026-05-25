В Киеве женщина "продавала" мужчинам выезд за границу

Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили женщину, которая хотела заработать на военнообязанном. Она надеялась заработать 18 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина уверяла, что у нее есть связи и она способна трудоустроить мужчину на критически важное предприятие. Таким образом он мог быть включен в списки "забронированных" работников, а также впоследствии получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу.

Сначала женщина получила 1 000 долларов в качестве аванса, а затем получила еще 17 000 долларов. После этого ее задержала полиция.

Теперь организатору схемы грозит лишение свободы до восьми лет.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.