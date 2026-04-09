09 апреля 2026, 10:12

В Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девочки

Фото: ОГП
Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему парню по факту изнасилования 13-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.

Происшествие произошло в конце января этого года в одном из населенных пунктов Берестинского района. По данным следствия, парень пришел в гости к своему дяде. Воспользовавшись отсутствием взрослых, он изнасиловал его 13-летнюю падчерицу. После совершенного юноша угрожал девочке, чтобы она молчала.

Из-за страха девочка некоторое время ничего не рассказывала, однако впоследствии призналась матери.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе задержали 60-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка. Он находится под стражей.

Харьковская область происшествия преступление изнасилование несовершеннолетняя ребенок
