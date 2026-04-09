Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему парню по факту изнасилования 13-летнего ребенка

Происшествие произошло в конце января этого года в одном из населенных пунктов Берестинского района. По данным следствия, парень пришел в гости к своему дяде. Воспользовавшись отсутствием взрослых, он изнасиловал его 13-летнюю падчерицу. После совершенного юноша угрожал девочке, чтобы она молчала.

Из-за страха девочка некоторое время ничего не рассказывала, однако впоследствии призналась матери.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе задержали 60-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка. Он находится под стражей.