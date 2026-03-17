17 березня 2026, 16:30

На Рівненщині судитимуть лікарку, через яку помер чоловік

Фото: Національна поліція
У Рівненській області судитимуть лікарку. Через її службову недбалість помер пацієнт

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У лютому 2024 року до приймального відділення одного із медзакладів Рівненського району каретою швидкої було доставлено 53-річного жителя селища Клевань. 51-річна лікарка не провела повного об’єктивного обстеження пацієнта, не призначила додаткових досліджень, не залучила лікарів профільних спеціальностей та встановила недостовірний клінічний діагноз.

Наступного дня 53-річний чоловік помер. У лікарському свідоцтві йдеться про те, що смерть настала внаслідок пошкодження органів черевної порожнини, а також внутрішньої кровотечі.

Наразі справу щодо лікарки вже скерували до суду. Їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку
17 березня 2026, 18:42
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17 березня 2026, 18:13
У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
17 березня 2026, 17:35
На Львівщині викрили подружжя аферистів, які заробили понад мільйон на родичах військових
17 березня 2026, 17:15
На Тернопільщині вибухотехніки знешкодили бойову частину "шахеда"
17 березня 2026, 16:59
"І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже": на Рівненщині нагородили талановиту молодь
17 березня 2026, 16:45
Двоє жителів Одещини наловили риби на 2,4 млн грн
17 березня 2026, 16:36
На Закарпатті затримали 40-річного львів’янина, який продавав маршрути для втечі з України
17 березня 2026, 16:09
Українські прикордонники знищили позиції та засоби зв'язку ворога на Харківщині
17 березня 2026, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
