На Рівненщині судитимуть лікарку, через яку помер чоловік

Фото: Національна поліція

У Рівненській області судитимуть лікарку. Через її службову недбалість помер пацієнт

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

У лютому 2024 року до приймального відділення одного із медзакладів Рівненського району каретою швидкої було доставлено 53-річного жителя селища Клевань. 51-річна лікарка не провела повного об’єктивного обстеження пацієнта, не призначила додаткових досліджень, не залучила лікарів профільних спеціальностей та встановила недостовірний клінічний діагноз.

Наступного дня 53-річний чоловік помер. У лікарському свідоцтві йдеться про те, що смерть настала внаслідок пошкодження органів черевної порожнини, а також внутрішньої кровотечі.

Наразі справу щодо лікарки вже скерували до суду. Їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.

