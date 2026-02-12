Два человека пострадали в результате ночной атаки на Киев

Фото: полиция

Ночью 12 февраля российские войска прицельно били по Левому берегу столицы – повреждены авто и жилые дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Дарницком районе обломки БПЛА повредили фасад многоэтажки, в одной из квартир на последнем этаже взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника.

Известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.

Следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и профильные службы продолжают работать на местах вражеских ударов.

Ликвидация последствий воздушной атаки продолжается.

Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.