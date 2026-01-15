В Кривом Роге в многоэтажке нашли обгоревшее тело мужчины
В Кривом Роге нашли тело мужчины. Известно, что оно было в техническом помещении многоэтажки.
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В четверг, 15 января, в Кривом Роге на улице Поля нашли обгоревшее тело мужчины. Предполагают, что он был бездомным. Тело обнаружили в техническом помещении многоэтажки.
Точная причина смерти не сообщается. Одна из версий – это неосторожное обращение с огнем. Он мог там греться, потому что горели некоторые вещи. Окончательную причину смерти и личность умершего устанавливают правоохранители.
