В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
Пожар произошел ночью 15 января в селе Дмитровка Бучанского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пылал частный жилой дом. В результате пожара травмирован 50-летний мужчина и его трое детей 19, 18 и 10 лет. Их 48-летнюю мать обнаружили погибшей.
Спасатели ликвидировали пожар в 04:50 на площади 300 кв.м.
На месте происшествия работали 17 огнеборцев, привлекались пять единиц спецтехники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 11 января в Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека. Трагедия в девятиэтажном доме произошла на улице Шулявской, что в Шевченковском районе столицы.
