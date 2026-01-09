Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение

Фото: ДБР

Заместителю начальника Ровенского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении во взяточничестве

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания, угрожая искусственными препятствиями в случае отказа.

Размер "оплаты" колебался от 10 до 12 тысяч долларов США в зависимости от обстоятельств.

Чтобы скрыть происхождение средств, чиновник придумывал разные схемы. В частности, одна из взяток была использована для приобретения автомобиля, который зарегистрировали на подставное лицо и передали в пользование руководителю. После этого мужчину, с которого требовали деньги, сняли с сыска и оформили документы без помех.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяют другие факты требования в Ровенском ОТЦК и СП.

Заместителю инкриминируют прошение и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 271 тыс. грн.

