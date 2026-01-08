Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратился 40-летний мужчина, заявивший, что его более десяти дней незаконно удерживали военнослужащие одного из ТЦК – с 25 декабря по 6 января. По словам заявителя, его не только не отпускали, но и избивали.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени).

Напомним, в декабре в Одесской области в Белгород-Днестровском районном ТЦК скончался мужчина, которого доставили для уточнения учетных данных – он внезапно потерял сознание, реанимационные мероприятия медиков не помогли.