12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 13:57

Хабар кросовером: посадовцю Рівненського ТЦК оголосили підозру

09 січня 2026, 13:57
Фото: ДБР
Заступнику начальника Рівненського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у хабарництві

Про це інформує пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави, погрожуючи штучними перешкодами у разі відмови.

Розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тисяч доларів США залежно від обставин.

Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. Зокрема, один із хабарів використали для придбання автомобіля, який зареєстрували на підставну особу та передали у користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку і оформили документи без перешкод.

Триває досудове розслідування, під час якого перевіряють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП.

Заступнику інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 271 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

Рівненська область ТЦК хабар ДБР мобілізація підозра ухилення від мобілізації
