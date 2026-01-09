На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський

Ілюстративне фото: Нацполіція

На Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував життя пенсіонерці, яка ледь не замерзла у сніговому заметі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 січня, близько 13:00, до поліцейського офіцера Дубровицької міської громади Євгена Черевка звернулася місцева жителька з повідомленням про зникнення її 85-річної хрещеної.

Правоохоронець разом із колегою негайно розпочали пошуки. Менше ніж за годину поліцейський знайшов дезорієнтовану та знесилену жінку у сніговому заметі, орієнтовно за кілька сотень метрів від її будинку.

Пенсіонерку, яка провела під снігом кілька годин, занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали швидку.

Медики діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку негайно госпіталізували до лікарні.

