Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський

Ілюстративне фото: Нацполіція
На Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував життя пенсіонерці, яка ледь не замерзла у сніговому заметі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 січня, близько 13:00, до поліцейського офіцера Дубровицької міської громади Євгена Черевка звернулася місцева жителька з повідомленням про зникнення її 85-річної хрещеної.

Правоохоронець разом із колегою негайно розпочали пошуки. Менше ніж за годину поліцейський знайшов дезорієнтовану та знесилену жінку у сніговому заметі, орієнтовно за кілька сотень метрів від її будинку.

Пенсіонерку, яка провела під снігом кілька годин, занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали швидку.

Медики діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку негайно госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, західні області України накрили потужні снігопади та ожеледиця. Зокрема, у Рівненській області через негоду на трасі Київ-Чоп надзвичайники рятували автівки зі снігових заметів.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
