Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся на бок. В результате ДТП травмы получили по меньшей мере 9 пассажиров, угрозы их жизни нет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

