В Харьковской области мужчина зарезал соседа во время застолья
Это произошло 28 декабря. Полицейские получили сообщение о том, что мужчину ударили ножом
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в городе Мерефа. Двое мужчин устроили застолье с алкоголем. Во время ссоры 38-летний хозяин ударил соседа руками по голове. После этого он ударил его ножом. Потерпевшего госпитализировали, но, к сожалению, в больнице он скончался.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Киевской области трое мужчин жестоко расправились со знакомым прямо на кладбище – жертва получила 11 шаровых ранений.
