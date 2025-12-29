В Харьковской области мужчина зарезал соседа во время застолья

Фото: Нацполиция

Это произошло 28 декабря. Полицейские получили сообщение о том, что мужчину ударили ножом

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Мерефа. Двое мужчин устроили застолье с алкоголем. Во время ссоры 38-летний хозяин ударил соседа руками по голове. После этого он ударил его ножом. Потерпевшего госпитализировали, но, к сожалению, в больнице он скончался.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.

